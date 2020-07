Brøndby-profilen Nicoline Sørensen skifter til Everton

Brøndbys kvindehold må vinke farvel til en stor profil.

Nicoline Sørensen skifter til Everton i Women's Super League, den bedste række i England.

Det skriver den 22-årige angriber på sin instagramprofil.

- Jeg er virkelig stolt og beæret over at skifte til Everton. Jeg ser frem til at komme i gang og gøre mit bedste for at nå vores mål i fremtiden, skriver Nicoline Sørensen, der har skrevet under på en toårig kontrakt med Liverpool-holdet.

Nicoline Sørensen sluttede som topscorer i den nyligt overståede sæson i den danske kvindeliga. Det førte til en kåring som årets spiller i ligaen.

I 2016 vandt hun prisen som årets kvindelige talent ved Dansk Fodbold Award. Hun var ligeledes nomineret som Årets Fodboldspiller ved prisuddelingen Sport 2019.

På landsholdet er Sørensen noteret for 33 kampe og syv scoringer efter debuten i oktober 2016.

Everton blev nummer 6 ud af 12 hold i den seneste sæson i Women's Super League.