Brøndby-profilen Lindstrøm skal opereres i knæet

Den unge offensivspiller Jesper Lindstrøm har været blandt Brøndbys helt store profiler i denne sæson, men nu har han pådraget sig en skade, der på et tidspunkt kræver operation.

Lindstrøm har oplevet irritation i knæet, og en undersøgelse mandag afslørede en lille revne i menisken, skriver Brøndby på sin hjemmeside.

- Jesper kan uden problemer spille sæsonen færdig for os, men på et tidspunkt vil det kræve behandling efterfulgt af op til seks ugers pause, siger Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen.

Spørgsmålet er så bare hvornår. Brøndby er aktuelt en del af Superligaens mesterskabskamp, og derefter følger en sommer med U21-EM.

Derfor venter en svær beslutning for Lindstrøm.

- Vi er i den afgørende del af sæsonen, hvor alle kampe er tætte og vanskelige, og så er der en slutrunde til sommer, hvor vi har gode chancer for at gøre det godt. Jeg vil ikke undvære nogen af delene, men ved også godt, at jeg skal tage en beslutning over de kommende uger, siger han.

Carsten V. Jensen har forståelse for Lindstrøms dilemma.

- Normalt vil man prøve at lægge et sådant indgreb i sommerpausen, men netop denne sommer er der et vigtigt U21-EM for Jesper og måske endda en EM-slutrunde, hvorefter den nye sæson begynder kort efter.

- Så derfor går Jesper lige nu og tygger på, hvornår det mindst dårlige tidspunkt er for en pause. Han har den fulde opbakning fra klubben, uanset hvad han beslutter, siger Jensen.

Lindstrøm afsoner karantæne, når Brøndby onsdag aften gæster FC Nordsjælland i mesterskabsspillet.

Med syv runder tilbage er Brøndby nummer to med fire point op til FC Midtjylland.