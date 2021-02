Anis Slimane - her under en kamp mod FC Nordsjælland - overtrådte forsamlingsforbuddet i weekenden. (arkivfoto)

Brøndby-profil overtræder forsamlingsforbud til fest

Anis Slimane må stå over de næste træninger i Brøndby, efter at han i weekenden hentede en festende veninde.

Brøndbys midtbanespiller Anis Slimane blev i den forgangne weekend tildelt en bøde for at overtræde forsamlingsforbuddet i forbindelse med en fest.

Det skriver Brøndby på sin hjemmeside.

Den 20-årige Slimane har undskyldt episoden over for sine holdkammerater og staben og forklarer, at han skulle hente en veninde til festen.

- Lørdag aften blev jeg spurgt, om jeg kunne hente en veninde til en fest, der havde brug for at komme hjem, og det sagde jeg ja til. Da jeg holdt nede foran lejligheden, kunne jeg ikke få kontakt til min veninde, så jeg gik op i lejligheden.

- Da jeg trådte ind, kunne jeg se, at der var en masse mennesker, og jeg fik derfor hurtigt fat på hende, så jeg kunne køre hende hjem, men på vej ud af døren blev vi bedt om at blive i lejligheden af politiet, der i mellemtiden var mødt op, forklarer Slimane.

Han tilføjer, at han tager det fulde ansvar og erkender, at han ikke burde have gået ind i lejligheden.

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen siger, at man har accepteret Anis Slimanes forklaring og undskyldning.

- Vi har accepteret Anis forklaring og undskyldning, og vi har benyttet lejligheden til at understrege vigtigheden over for truppen af, at vi hver især skal tænke os om i forhold til det ansvar, vi alle har i at undgå en eventuel smittespredning, siger Carsten V. Jensen.

Slimane blev mandag morgen testet for corona, og testen viste sig negativ. Han skal testes igen onsdag og kommer ikke til at deltage i træningen, inden også den test har vist sig negativ, oplyser Brøndby.

Brøndby, der overvintrede på Superligaens andenplads med samme pointtal som førerholdet, FC Midtjylland, indleder forårssæsonen på udebane mod FC Nordsjælland torsdag klokken 20.