Brøndby-profil: Udvikling kan være mere værd end guld

Med en 3-0-sejr over FC Nordsjælland sikrede Brøndby onsdag aften, at man blot er et enkelt point fra førerholdet i Superligaen, FC Midtjylland.

Forsvarsprofilen Anthony Jung vil således ikke være skuffet, hvis Brøndby ikke skulle ende som nummer et.

Der kan nemlig være værdifuld erfaring at hente for det unge brøndbyhold.

- Jeg vil ikke sige, at det vil være skuffende. Vi er med deroppe, men vores hold skal også udvikle sig, og de unge spillere skal tage deres næste skridt, og det kan være mere værd for klubben end at tage guld i år, siger Jung, der dog medgiver, at titelsnakken giver mening.

- Vi ser på det fra kamp til kamp, men man kan ikke undgå snakken om mesterskabet. Vi er omkring det nu, og hvis vi præsterer på vores højeste niveau, så har vi gode chancer for at få flere point, og hvem ved så, hvor vi ender til sidst.

Brøndbytræner Niels Frederiksen fokuserer også på præstationerne i stedet for tabellen.

- Vi er selvfølgelig ambitiøse og går ud for at vinde hver en kamp. Vi vil hellere blive nummer to end nummer tre, og selvfølgelig også hellere nummer et end nummer to, siger brøndbytræneren og tilføjer:

- Men det er ikke det, vi har så meget fokus på, for vi fokuserer på præstationerne, og det skal nok give os en masse point.

Efter at have gået fra banen uden en sejr i de tre første runder af mesterskabsslutspillet, fik Brøndby slukket sejrstørsten med en sejr i Farum.

Det er trods alt det vigtigste, siger Jung, der altså ikke har givet op i jagten på mesterskabet.

- Det var vigtigt at få en sejr. Det handler ikke kun om præstationerne. Dem og udviklingen er vigtige, men i sidste ende så er det point, der tæller. Vi startede mod FCN, og vi håber, vi kan fortsætte det nu.

I næste runde tager Brøndby imod Randers FC på hjemmebane.