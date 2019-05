Brøndby-profil: FCK skal ikke fejre mesterskabet foran os

- Jeg håber, vi kan vinde kampen. Vi har meget at spille for. Vi vil blive nummer tre og vise, vi er et godt fodboldhold. Der er ingen, der vil have, de skal have mesterskabet mod os.

- Vi vil ikke have, de skal fejre det foran os og vores fans, og vi vil gøre alt i vores magt for, de ikke bliver mestre (søndag, red.), siger han til B.T.

Brøndby har haft et svingende forår, hvor man blandt andet har tabt to gange til Esbjerg og en gang til FC København, men vundet over FC Midtjylland på udebane.

Spydspidsen Kamil Wilczek hæfter sig ved, at klubben fra den københavnske Vestegn har vist sin styrke mod topholdene i forårssæsonen.

- I mesterskabsspillet har vi vist mod både mod FC Midtjylland og mod FC København, og at vi godt kan være med blandt de bedste, siger han til Brøndbys hjemmeside.

- På søndag skal vi gribe chancen, når vi får den. Der er det ikke vigtigt, hvad der er sket i de andre kampe. Det er et derby, og vi sætter alt ind for at vinde den kamp. Det er vigtigt for fansene, for os selv og for alle omkring klubben. Det handler om meget mere end tre point.

Kampen mellem FCK og Brøndby spilles i Telia Parken søndag klokken 16.