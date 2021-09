Brøndby og FCK kan puste ud igen efter sejre

Sidste sæsons top-3-hold vandt søndag, og for to af holdene kom sejrene ekstra belejligt.

Brøndby fordoblede antallet af superligasejre med en 2-1-gevinst hjemme over AaB, mens FCK kom tilbage på vinderkurs med en overbevisende 5-1-sejr ude over FC Nordsjælland.

Den tredje klub fra sidste sæsons top-3, FC Midtjylland, vandt også, da det blev til en 1-0-sejr hjemme over Randers FC. Det var FCM's tredje ligasejr i træk.

Den værste optakt til weekendens spillerunde havde FCK haft med onsdagens 0-3-nederlag ude til Nykøbing FC i pokalen.

- Vi fik et wakeupcall og har sat os tættere sammen i bussen. Vi har haft nogle meget ærlige snakke om, at der er nogle ting, vi kan acceptere, for alle hold taber fodboldkampe.

- Men den måde, vi tabte onsdag, vil og skal vi ikke acceptere hverken for vores egen, klubbens eller fansenes skyld, siger FCK-stopperen Nicolai Boilesen.

FCK-træner Jess Thorup hæfter sig ved det flotte og solide spil, der førte til sejr, og som holdet viste i sæsonstarten, der bød på 15 kampe uden nederlag.

- Jeg synes, spillerne gav det helt rigtige svar, og de havde masser af selvtillid.

- Vi fandt tilbage på den sti, vi havde haft op til FC Midtjylland-kampen. Vi spillede fremragende offensiv fodbold, scorede fem mål og holdt reelt FCN fra de helt store chancer, og det er normalt ret svært, siger Thorup.

Brøndby sled sig til en forløsende sejr over AaB, men der er stadig grund til panderynker, når de forsvarende mestre kigger på tabellen.

11 point er det blevet til i sæsonens første 10 superligakampe, hvilket er 13 og 12 point færre end henholdsvis FCM og FCK.

Træner Niels Frederiksen mener, det er naturligt, at Brøndby har problemer med at hænge på topholdene.

- Vi har haft en dårlig sæsonstart og har vundet for lidt. Jeg synes, vi har spillet til mere, men vi har heller ikke ofte nok ramt vores topniveau, og det kæmper vi hver eneste dag for at lave om på.

- Vi spillede en sæson sidste år, hvor vi spillede med et andet hold end nu og fik alt til at spille. Det var et hold, vi havde trænet med i to år, så relationerne sad.

- De væsentlige spillere toppræsterede gang på gang, og der er vi ikke helt endnu med det her nye hold. Men vi arbejder hen imod det, mener Frederiksen.

Nederlaget på Brøndby Stadion var AaB's første i otte superligakampe, og for wingbacken Kristoffer Pallesen handler det nu om reaktionen på det.

- Nu har vi haft en rigtig, rigtig fornuftig stime kørende, men der skal jo ikke ret meget negativ stime til, før vi ligger i den anden ende.

- Superligaen er forbandet tæt, som den har været i de sidste mange år, siger Pallesen.

FCK er et enkelt point efter FC Midtjylland, der topper Superligaen. AaB er treer med seks point op til FCM.

I søndagens øvrige kampe vandt Silkeborg 4-2 ude over Vejle, mens Viborg spillede 1-1 hjemme mod OB.