Brøndby nedlægger mestrene i kvindeligaen

Gæsterne fra Nordjylland havde ellers bragt sig i front efter et kvarter ved Olivia Møller Holdt.

Med to scoringer fra Josefine Hasbo lykkedes det Brøndby at slå de evige rivaler med 2-1.

Brøndbys fodboldkvinder tog sejren i lørdagens opgør mod Fortuna Hjørring efter et comeback.

Umiddelbart før pausen slog Hasbo til for første gang, og da der manglede mindre end ti minutter af opgøret, sørgede hun også for, at det hele endte med en hjemmesejr.

De to klubber har domineret dansk kvindefodbold gennem de seneste to årtier, hvor de har fordelt mesterskaberne imellem sig.

I sidste sæson tog Hjørring mesterskabet, efter at det i slutningen af juni blev 1-1 på eget græs mod Brøndby.

I denne sæson er rivalen dog kommet bedst fra start. Brøndby har ti point efter fire spillerunder og indtager andenpladsen i Gjensidige Kvindeliga.

Thisted, der lørdag spillede 1-1 mod Køge, har samme pointantal som Brøndby, men en bedre målscore.

Fortuna Hjørring er placeret midt i tabellen med seks point for fire kampe.