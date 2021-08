Brøndby misser Champions League: Bliv ikke alt for trist

Cheftræner Niels Frederiksen er ærgerlig over den missede Champions League-plads, men pointerer, at trøstpræmien i form af en Europa League-billet bestemt er værd at glæde sig over.

- Jeg synes, man skal passe på med at sidde og blive alt for trist over, at vi nu har tabt til Salzburg. Selvfølgelig ville vi gerne have vundet, men det er altså første gang i 16 år, at den her klub deltager i et europæisk gruppespil, og det glæder vi os helt vildt meget til.

- Det bliver en fantastisk oplevelse for vores fans, spillere og klubben. Vi er stolte over, at vi er kommet så langt trods alt, siger Niels Frederiksen.

Brøndby har fået en skidt start på titelforsvaret i Superligaen, hvor de blågule er uden sejr i de første seks kampe, som blot har resulteret i fire point.

I efteråret venter nu seks europæiske gruppekampe, men det tætte kampprogram er ikke noget, der bekymrer anfører Andreas Maxsø.

- Det skal vi kunne håndtere. Der er ingen tvivl om, at vi skal i gang nu i ligaen. Vi skal bruge den her erfaring til at komme op i et højere tempo i Superligaen. Vi lærer en masse af de her kampe, og det skal vi tage med, siger Maxsø.

Stor læring er Niels Frederiksen også overbevist om, at gruppespillet vil give det ganske uprøvede Brøndby-mandskab.

- Jeg er sikker på, at vi både som klub og hold kan lære en masse af at spille det. Vi har måske lidt bedre muligheder for at vinde kampe og få point i Europa League end i Champions League, men det betyder ikke, at vi ikke ønskede det sidste, påpeger cheftræneren.

Brøndby kan trække hold som Leicester, Eintracht Frankfurt og Napoli som modstandere, og på den københavnske vestegn håber de på fint besøg.

- Det er super interessant for os at spille nogle rigtigt attraktive kamp mod store hold. Det vil vi da gerne prøve frem for at møde et eller andet østeuropæisk hold, vi ikke kender, siger Niels Frederiksen.

Hvem Brøndbys modstandere i Europa League bliver, afgøres ved lodtrækningen til gruppespillet fredag.