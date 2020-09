Brøndby-målhelt forventer lind strøm af hilsener efter sejr

Lindstrøm kommer fra Brøndbys ungdomsafdeling og er selv vokset op som Brøndby-fan. Han forventer, at der ligger en del hilsener på telefonen og venter.

Den 20-årige Brøndby-spiller scorede et af holdets mål og var med til at slå FC København 2-1 i Parken.

- Jeg ved, at den boomer og nok har mistet nogle procenter strøm, siger han efter sejren.

- Jeg har en familie, der er kæmpe brøndbyfans. De havde selvfølgelig håbet, at vi kunne tage sejren, og det kunne være fedt, hvis lillebror og sønnike lige lavede en kasse. At vi kommer afsted med en sejr, og jeg laver et mål, kan ikke være bedre.

Lindstrøm lægger ikke skjul på, at det er ekstra rart at score mod klubbens ærkerivaler.

- Det er et af de fedeste hold at spille mod, hvis man er mig lige nu. Jeg kan ikke lide det hold, og det ved samtlige fodboldspillere og fans, siger målscoreren.

Brøndby kom tidligt bagud, da klubbens tidligere angriber Kamil Wilczek scorede til 1-0 for FCK.

Lindstrøm selv udlignede på et knaldhårdt spark efter en halv time, før Brøndby i kampens tillægstid snuppede alle tre point.

Matchvinderen blev Mikael Uhre, som efter sin jubel pludselig blev i tvivl om, hvorvidt scoringen ville få lov til at stå.

- Jeg nåede lige at tænke, om jeg var offside. Nu er der jo kommet VAR, så da jeg kom ud af cirklen med de andre, blev jeg sådan lidt: "Hvad nu hvis jeg er offside", siger Uhre.

- Det var jeg heldigvis ikke, og jeg håber bare, at alle, der sidder hjemme i stuerne, får en fantastisk søndag.

Det var anden uge i træk, at Brøndby løb med alle tre point efter en scoring til sidst i kampen. I første runde gik det ud over FC Nordsjælland.

- Det viser, at selv om vi har en ung trup, har vi en mentalitet, der er større end vores alder, siger Jesper Lindstrøm.

- Vi kæmper til det sidste.