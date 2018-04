Brøndby-lejr slår koldt vand i blodet trods forspring

Dermed ser det bedre og bedre ud for de blågule, som søndag slog FC Nordsjælland i et hæsblæsende brag i Farum.

Kasper Fisker stod for en af scoringerne i 4-3-sejren, og den vævre midtbanespiller er meget glad for situationen i toppen af tabellen.

- Det er fedt. Vi har sat os i en god position, siger Kasper Fisker, som nyder, at kampprogrammet er tæt og hårdt.

- Vi er så heldige, at der kun er store kampe for tiden, så det handler om at tage dem én ad gangen - og det er bare rigtig nemt at gøre, siger Kasper Fisker.

Kevin Mensah, som også scorede søndag, slår dog fast, at man ikke lader træerne gro ind i himlen alt for hurtigt.

- Vi spiller for at gøre det så godt, som vi kan. Vi går ikke og koncentrerer os om, hvordan det går i de andre kampe, siger Mensah.

- Hvis vi vinder vores egne kampe, så har vi sat os selv i en position, hvor vi er med i toppen, og det er det, vi koncentrerer os om.

Cheftræner Alexander Zorniger havde heller ikke travlt med allerede nu at kalde sit hold for et mesterhold.

- At vi er fem point foran FCM vil ikke hjælpe os mod FCN i næste uge, men det viser selvfølgelig, at vi har truffet de rigtige beslutninger i nogle afgørende momenter, siger han.

- Situationen er, at vi er fem point foran, og det er selvfølgelig bedre end i begyndelsen af ugen. Vi har meget hårde kampe, og vi kan let komme til at tabe point.

- Vi er kun halvvejs i mesterskabsspillet, siger Alexander Zorniger.