Brøndby-legender arrangerer showkamp og støtter klubben

Kampen bliver afviklet på Brøndby Stadion, når myndighederne vurderer, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at tillade større forsamlinger i forbindelse med sportsbegivenheder.

Daniel Agger fortæller, at det har været nemt at få tidligere spillere til at deltage i kampen.

- Det fællesskab, der er særligt for Brøndby IF, har vist sin enorme styrke de seneste måneder. Man står sammen. Ingen af de spillere, vi har rakt ud til, har bedt om betænkningstid.

- Selvfølgelig vil de være med. Der bliver nok noget rust, der skal bankes af hos flere af spillerne, men det vigtige er, at publikum får en speciel oplevelse og en tur ned ad mindernes allé, siger Daniel Agger.

Fra velgørenhedskampen doneres 250.000 kroner til Læger uden Grænser. Resten af overskuddet skal gå til Brøndby.

- Og så skal vi gerne have samlet så mange penge ind som muligt til gavn for både Brøndby IF og Læger uden Grænser til organisationens arbejde over hele verden, fortæller Daniel Agger.

De to Brøndby-koryfæer stiller op for Brøndbys legendehold. Det gør de sammen med en række andre tidligere Brøndby-stjerner.

Holdet tæller blandt andre Mogens Krogh, Ebbe Sand, Johan Elmander, Kim Daugaard, Dan Anton Johansen, John "Faxe" Jensen, Martin Retov, Auri Skarbalius, Søren Colding, Peter Graulund og Kim Vilfort.

Brøndby-holdet møder Superliga Allstars, som er sammensat af en række forhenværende stjerner og har Troels Bech som træner.

Holdet består af blandt andre Lars Høgh, Karim Zaza, Lars Jacobsen, Michael Gravgaard, Steven Lustü, Martin Albrechtsen, Niclas Jensen, Jesper Grønkjær, Thomas Helveg, Niki Zimling, Nicolai Stokholm, Martin Jørgensen, Bo Henriksen, Steffen Højer og Stig Tøfting.

Nye spillere vil i de kommende uger blive tilføjet til de to hold.

Den tidligere topdommer Claus Bo Larsen har sagt ja til at passe fløjten under showkampen.