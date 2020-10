Brøndby-legenden Ebbe Skovdahl er død

Den tidligere Brøndby-træner Ebbe Skovdahl er død i en alder af 75 år efter flere års sygdom. Det oplyser Brøndby på klubbens hjemmeside.

Ifølge klubben sov han stille ind natten til fredag.

Skovdahl er fortsat den mest vindende træner i klubbens historie, hvor han ad tre omgange stod i spidsen for de blågule tropper i 1980'erne og 90'erne.

Han nåede at hente fire danske mesterskaber samt tre pokaltitler hjem til klubben på Vestegnen, og han førte holdet til flere meritterende sejre i Europa.

I 2017 indviede klubben Ebbe Skovdahl Fan Loungen på Brøndby Stadion som en hyldest til træneren.

Hans søn René Skovdahl, som tidligere også har haft en trænerrolle i Brøndby og i dag er træner i norsk fodbold, siger til Brøndbys hjemmeside om faderens død.

- Vores far havde kræft i de sidste mange år af sit liv, og som familie er vi ikke i tvivl om, at den anerkendelse han fik med Ebbe Skovdahl Fan Loungen var med til at give ham nogle ekstra år, for det betød meget for ham at komme til kampene i loungen og opleve at han stadig havde en aktiv rolle i klubben.

- Vi har i årenes løb set og oplevet på nærmeste hold, hvor meget vores far har betydet for rigtig mange mennesker, og det er noget som varmer i en svær tid, og som vi vil have med os fremadrettet.

Skovdahl havde sin første tid som cheftræner i klubben 1986-1987, inden den portugisiske storklub Benfica hentede ham midt i hans anden sæson i klubben.

Efter en fyring her efter bare et halvt år vendte han tilbage til Brøndby, som han stod i spidsen for 1988-1989. Herefter drog han til Vejle, som han styrede i to sæsoner, inden han i 1992 vendte retur til sin længste og største tid i Brøndby.

Han blev i klubben frem til 1999, hvor dan drog til skotsk fodbold og Aberdeen.

Han sluttede trænerkarrieren i BK frem fra 2003 til 2005.