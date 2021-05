Brøndby-kvinder slår til med sent sejrsmål mod mestrene

Fodboldkvinderne fra Brøndby fastholder presset på førerholdet HK Køge i landets bedste række.

På et sent sejrsmål lykkedes det søndag Brøndby at vinde den svære udekamp mod Fortuna Hjørring med 2-1.

Med fire minutter tilbage af opgøret slog Nanna Christiansen til og scorede det afgørende mål, efter at gæsterne havde haft de regerende mestre under stort pres i det meste af anden halvleg.