Brøndby-kvartet siger farvel mod reservespækket FCM

Brøndby har valgt ikke at udnytte købsoptionen for Laursen, som derved returnerer til PSV Eindhoven efter et ti måneders lejeophold, lyder det på Brøndbys hjemmeside.

- Nikolai er en af vores egne drenge, og derfor er vi, ligesom Nikolai, pokkers ærgerlige, over at hverken vi eller han fik forløst det rå potentiale, som han besidder, siger sportsdirektør Ebbe Sand.

- Vi så talentet blomstre i glimt, blandt andet med hans flotte mål mod FC Midtjylland i starten af sæsonen, og jeg er sikker på, at Nikolai nok skal få sit gennembrud på et tidspunkt, for han har de kvaliteter, som en fuldblodsangriber skal have.

Mens Brøndby er pisket til at vinde sæsonens to sidste kampe for at holde liv i sin Europa League-chance, har FC Midtjylland ikke det store at spille for, da andenpladsen for længst er en kendsgerning.

Det kan da også ses på den trup, som træner Kenneth Andersen har udtaget. Han har valgt at lade adskillige nøglespillerne blive hjemme.

Således er Kian Hansen, Marc Dal Hende, Jakob Poulsen, Alexander Scholz, Erik Sviatchenko, Paul Onuachu og Gustav Wikheim ikke udtaget til kampen, fremgår det af FCM's hjemmeside.

Mandagens kamp begynder klokken 19.