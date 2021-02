Brøndby kommer tilbage og får point mod AaB

AaB kom ellers fortjent foran efter 51 minutter, men så vågnede Brøndby og udlignede til 1-1, som gav et point til topholdet.

AaB rykker med det ene point nærmere top-6, da nummer seks, Sønderjyske, tabte tidligere søndag til Vejle. AaB er nu nummer syv efter 15 spillerunder, mens Brøndby har tre point ned til AGF på andenpladsen.

Brøndby og AaB delte pointene efter en kamp, hvor begge mandskaber i lange perioder havde problemer i deres etablerede angrebsspil.

Hos Brøndby var der masser af fejl i opspillet, mens AaB i sine bedste perioder ikke fik brudt gennem Brøndbys stærke linjer, og derfor blev det sjældent farligt i begge ender.

Hos AaB var der i fraværet af anfører Lucas Andersen debut til nytilkomne Martin Samuelsen, og han skulle gøre en ganske fin figur. Brøndby havde midtbanespiller Anis Slimane med fra start, efter at han senest sad ude, men han fik blot 45 minutter på banen.

Kampens første halvleg var en særdeles rodet affære, hvor begge hold havde problemer med at skabe chancer.

Værterne begik en lang række fejl, som betød, at angrebene stoppede, før de blev farlige, mens AaB havde rigelig tid på bolden, uden nordjyderne formåede at få spillet sig igennem en solid Brøndby-defensiv.

Halvlegens eneste nævneværdige chance var en friløber til AaB-angriber Tim Prica, som dog sendte sit forsøg lige på Brøndby-målmand Marvin Schwäbe.

Derfor 0-0 ved pause, og den brugte Brøndby til at skifte to mand. Men alligevel var det AaB, som kom foran, da 18-årige Marcus Hannesbo nettede til 1-0 seks minutter inde i anden halvleg.

Men så var det som om, at AaB overlod initiativet og trak sig en anelse længere tilbage. Det gav rum til Brøndby-profilen Jesper Lindstrøm, der bød sig til et par gange, og værterne begyndte at lykkes mere med sine offensive aktioner.

Overtaget gav afkast efter 72 minutter, hvor angriber Mikael Uhre sparkede bolden i kassen på et straffespark for hånd på bolden.

Samme Uhre havde kort før tid en stor chance for at score til 2-1, men han misbrugte i fri position.