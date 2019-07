Sportsdirektør Ebbe Sand (til højre) har haft pengepungen frem for at hente Tobias Børkeeiet.

Brøndby køber talentfuld norsk oprydder

Superligaklubben Brøndby har for første gang i løbet af sommeren købt en spiller, der er tiltænkt klubbens startopstilling.

Den 20-årige nordmand Tobias Børkeeiet er således købt fri af norske Stabæk og udstyret med en femårig kontrakt.

Det skriver Brøndby på sin hjemmeside.

Prisen på Børkeeiet er ikke oplyst. Ifølge Ekstra Bladet koster nordmanden cirka ti millioner kroner, mens B.T. mener at vide, at prisen er i omegnen af otte millioner kroner.

Børkeeiet er tiltænkt en rolle på Brøndbys defensive midtbane, fortæller sportsdirektør Ebbe Sand.

- Tobias vil tilføre os en række kvaliteter her og nu, og så har han et kæmpe stort potentiale, som vi i fællesskab skal udvikle over de kommende sæsoner. Derfor er en femårig kontrakt ideel for ham og for os.

- Han er meget moden i sit spil og er en strateg på den centrale midtbane, hvor han er er dygtig både i det korte og lange pasningsspil. Han fungerer bedst som 6'er, hvor han kan bryde spillet og sætte sine holdkammerater foran sig i scene.

- Endvidere tilfører han fysik i form af sin størrelse og højde på 1,89 meter. Så vi er utroligt tilfredse, med at Tobias nu er Brøndby-spiller, siger Ebbe Sand.

Det er første gang, at sportsdirektøren udtaler sig, siden Ekstra Bladet i tirsdags kunne berette, at Sand står foran en degradering, der skal give plads til at hente Carsten V. Jensen ind som ny sportsdirektør.

Den norske U21-landsholdsspiller er blevet lokket af Brøndbys ambitioner, siger han.

- Det er aldrig let at tage valget om at flytte til udlandet første gang. Men jeg føler mig helt tryg ved beslutningen, og Brøndby IF er et sted, hvor jeg kommer til at trives. Det er et godt sted for mig, og jeg er sikker på, jeg kommer til at udvikle mig godt her, siger Tobias Børkeeiet.

Tidligere i sommerens transfervindue har Brøndby hentet reservemålmand Michael Tørnes og offensivspilleren Rezan Corlu. Sidstnævnte er blevet udlejet til Lyngby.