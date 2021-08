Brøndby køber pokalfighter og forsvarsspiller

Danmarksmesteren Brøndby IF har onsdag fået tilgang af to nye spillere.

Først kunne klubben meddele, at offensivspilleren Mathias Greve er købt fri efter halvandet succesfuldt år hos Randers FC, og efterfølgende meddeler Brøndby også, at man har sikret sig forsvarsspilleren Kevin Tshiembe fra 1.-divisionsklubben Lyngby.

Begge nye Brøndby-spillere har fået kontrakter, der strækker sig fire år ud i fremtiden.

Tilgangene glæder Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, efter en stor åreladning af mesterholdets profiler i løbet af sommeren.

- Mathias Greve har udviklet sig til at være en superligaprofil i sin tid i Randers FC, hvor han bare er blevet stærkere og stærkere og har været en væsentlig del af den offensiv, der har voldt så mange hold problemer i sidste sæson, siger fodbolddirektøren om tilgangen af Greve.

Om Kevin Tshiembe siger han:

- Kevin har i efterhånden lang tid vist sig frem med stærke præstationer, og han spillede blandt andet et rigtig stærkt forår i Lyngby Boldklub. Han er en spiller med duelstyrke, tempo samt mod i sit spil med bolden og passer derfor godt ind hos os.

- Vi ser Kevin styrke truppen og trænerteamets muligheder med det samme og ser frem til at have ham med os de kommende år, siger Carsten V. Jensen.

I den forgangne sæson var Greve en central figur i Randers' pokaltriumf. Han scorede to gange i finalesejren over Sønderjyske, og han blev kåret til finalens pokalfighter.

Mathias Greve har indledt superligasæsonen med to mål og en assist for Randers.

Han føler, at skiftet til Brøndby kan måle sig med et skifte til udlandet.

- Sidst der var en spiller, der skiftede fra Randers til Brøndby (Kasper Fisker, red.), beskrev han det som "sit store udlandseventyr". Det rammer nok meget godt den følelse, jeg også står med lige nu, siger Mathias Greve.

Sportsdirektøren i Randers FC, Søren Pedersen, er glad for at have lavet en god handel. Men han påpeger samtidig, at nogle af pengene fra salget skal bruges på at hente en erstatning.

- Jeg smiler med det ene øje og græder med det andet. Jeg smiler, fordi vi har lavet en god handel. Vi hentede Greve fra OB stort set transferfrit for 1,5 år siden og kan sælge ham til en god og fair pris nu. På den måde har det været en god case for os økonomisk.

- Sportsligt er det klart, at der mister vi en rigtig dygtig spiller, som har betydet meget, siger han.

26-årige Greve har spillet 181 superligakampe. Størstedelen har han spillet for OB.

Ifølge B.T. betaler Brøndby 7,5 millioner kroner for offensivspilleren.

Avisen mener også at vide, at Brøndby betaler cirka fem millioner kroner for Kevin Tshiembe.

Forsvarsspilleren ser frem til at kæmpe om pladserne i Brøndbys forsvar.

- Jeg glæder mig til at komme ud på træningsbanen og vise, at jeg er klar til at levere i den gule trøje, siger Kevin Tshiembe.