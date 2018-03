Brøndby indtager FCM's fort og snupper førstepladsen

Med sejren er Brøndby nu à point med FCM på førstepladsen, men gæsterne overtager positionen som ligaens duks på en bedre målscore.

Det er første gang siden sæsonen 2005/2006, at Brøndby ligger nummer et i Superligaen efter 23 spillerunder.

Nederlaget er samtidig FCM's første på hjemmebane i sæsonen.

Første halvleg blev indledt i et højt tempo og med masser af spil frem ad banen. Efter et chancefyldt første kvarter lykkes det Brøndbys Kasper Fisker at få bolden i nettet.

Flot forarbejde af Hany Mukhtar gjorde det let for den arbejdsomme midtbanespiller at dreje bolden i mål med venstrebenet.

FC Midtjylland havde svært ved at håndtere Brøndbys aggressive genpres i første halvleg. Et korrekt underkendt mål og en appel for straffespark var alt, som det blev til for midtjyderne.

I anden halvleg kom FCM en anelse længere frem på banen, men holdet havde fortsat problemer med at spille chancerne store. Det skal i særdeleshed tilskrives Brøndby-spillerne, som virkede mere opsatte på dagen.

Det aggressive genpres fortsatte i anden halvleg, og Brøndby virkede generelt mere villige til at løbe de ekstra meter opildnet af Brøndby-træner Alexander Zorniger på sidelinjen.

Ti minutter før tid var Hany Mukhtar tæt på at lukke kampen endegyldigt, men en flot redning af Jesper Hansen i FCM-målet forhindrede det.

FCM skal i næste runde forsøge at rejse sig i Silkeborg, mens Brøndby får besøg af OB.