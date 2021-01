Brøndby henter ung svensk offensivspiller

- Siden da har han fortsat sin udvikling og vist sig godt frem på seniorniveau i Sverige, blandt andet ved at score en hel del mål for IF Brommapojkarna, siger Carsten V. Jensen og fortsætter:

- Vi mener, tidspunktet nu er rigtigt for et skifte, og at Oskar er klar til at fortsætte karrieren i Brøndby IF. Det glæder os meget, at et stort skandinavisk talent har valgt Brøndby IF som sit næste skridt, og vi ser frem til sammen med Oskar at tage fat på et nyt kapitel i hans udvikling.

Oskar Fallenius føler sig smigret over, at Brøndby ønskede ham.

- Jeg ved, at det er en stor klub i Danmark med en stærk fodboldkultur, der spiller med i toppen af dansk fodbold og med mange engagerede fans, der støtter klubben.

- Jeg var her til prøvetræning, hvor jeg blev taget godt imod af trænere og spillere. Tempoet til træningerne var rigtig højt, og jeg kunne mærke, hvordan der blev arbejdet med at udvikle os spillere, siger Fallenius.

Han kommer fra en tilværelse i Sveriges tredjebedste række.

- Niveauet er højere, end jeg har prøvet før, men jeg er kommet hertil for at udvikle mig og lægge nye niveauer på mit spil, så det ser jeg frem til.

- Jeg ser mig selv, som det vi i Sverige kalder en pointspiller, der elsker at udfordre og søger at score mål og lave assists, siger teenageren.