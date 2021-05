Brøndby-helt: Dejligt at kunne give Frendrup sejren

I torsdagens dramatiske sejr over AGF blev midtbanespilleren udvist cirka ti minutter før pausen. Udvisningen kom, efter at selv samme Frendrup i de forudgående to kampe havde begået straffespark.

Derfor var Mikael Uhre, der lavede Brøndbys to mål i 2-1-sejren over AGF, også glad for, at 20-årige Frendrup ikke endte med en skurkerolle.

- Det var dejligt at kunne komme ind til ham bagefter. Han gør altid, alt hvad han kan, og har også udviklet sig meget som fodboldspiller, mens jeg har været i Brøndby.

- Han var i tårer derinde, så det var dejligt at komme ind og give ham en sejr og en krammer. Men han skylder en middag nu, siger angriberen med et smil, siger Uhre.

Mens Brøndby kunne smile efter sejren, der sender klubben meget tæt på det første mesterskab i 16 år, var der skuffelse i AGF-lejren.

Træner David Nielsen lægger dog ikke så meget i, at man har givet en af klubbens ærkerivaler en hjælpende hånd i mesterskabskampen.

- Der er spillet en del kampe før det her, og så ved jeg godt, at når man står her, så kan det føles lidt tungt.

- Vi gjorde alt for at vinde kampen. Ikke for andres skyld, men for vores egen skyld, da vi har en del ting, vi arbejder med, siger træneren.

Han erkender, at det ikke var godt nok, at holdet ikke formåede at vinde.

- Det var ikke et højt nok niveau, for det er det ikke, når man kun scorer hver anden halvleg. Vi ville gerne have scoret et mål til, siger han.

AGF-stopper Sebastian Hausner var impliceret i begge Brøndbys mål i torsdagens drama. Derfor tager han også skylden på sin kappe.

- Jeg er skuffet lige nu, for jeg lavede en stor fejl til 1-2, men det sker jo af og til. Men jeg står med en mærkelig følelse lige nu.

- Selvfølgelig har jeg skyldfølelse her efter kampen. Jeg kostede det sidste mål 100 procent, og så kan man jo snakke om, at jeg var involveret i Brøndbys første mål også, siger den 21-årige AGF-spiller.