Niels Frederiksen er cheftræneren, der skal sørge for at få Brøndby op på tredjepladsen i Superligaen.

Brøndby har som forventet et stort millionunderskud

Minus 78,7 millioner kroner står der på bundlinjen hos fodboldklubben Brøndby for regnskabsåret 2019.

Fodboldklubben Brøndby IF kom som forventet ud af det forgangne kalenderår med et stort minus.

Klubben har torsdag fremlagt sit regnskab for 2019, og af det fremgår det, at Brøndby havde et underskud på 78,7 millioner kroner. Omsætningen lå på 175,1 millioner kroner.

- Resultatet er meget utilfredsstillende, og alle i organisationen arbejder hen imod at få retvendt økonomien. Det er en stor opgave, vi er i gang med, men vi er fortrøstningsfulde med, at vi nok skal komme i mål, siger administrerende direktør Ole Palmå til klubbens hjemmeside.

På forhånd havde Brøndby regnet med et underskud på 75-79 millioner kroner.

Brøndby forventer også et minus på bundlinjen for 2020 - dog et noget mindre underskud på mellem 20 og 30 millioner kroner.

Det kræver dog, at Brøndby slutter på tredjepladsen i Superligaen i denne sæson og også ligger nummer tre ved årets udgang.

Der er også en række andre mål, der skal nås. Blandt andet skal Brøndby mindst nå kvartfinalen i pokalturneringen i den kommende sæson og have forbedrede kommercielle resultater.

Klubben gennemførte for nylig en kapitaludvidelse, der tilførte 129 millioner kroner.

En stor del af dem udmøntede sig i gældsafvikling.

Hovedaktionær Jan Bech Andersen og bestyrelsesmedlem Torben Bjørn Christensen havde på forhånd givet tilsagn om, at de ville konvertere deres tilgodehavender på 93,2 millioner kroner til nye aktier.

Trak man deres penge fra, var der 35,9 millioner kroner tilbage af nye midler.

- Vi er meget tilfredse med resultatet af emissionen og ikke mindst den brede opbakning, vi blev mødt med. Det var den mest indbringende emission, klubben har foretaget til dato, og bruttoprovenuet lå inden for det spænd, som betyder, at vi har kunnet påbegynde renoveringen af Sydsiden (tribune på Brøndby Stadion, red.), siger Ole Palmå.

Efter 23 kampe ligger Brøndby på fjerdepladsen i Superligaen. Der er to point op til AGF, der har spillet en kamp færre og ligger på tredjepladsen.