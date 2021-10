Brøndby har håneretten efter intenst derby

På Brøndby Stadion blev der affyret romerlys i massevis, og på banen lykkedes det hjemmeholdet at snuppe håneretten over ærkerivalen fra Østerbro.

Morten Frendrup og Andreas Maxsø sørgede for, at Brøndby kom foran 2-0, inden Jonas Wind scorede en formidabel kasse til kampens resultat, 2-1.

I FCK-lejren var cheftræner Jess Thorup træt af nederlaget i den energiske kulisse på den københavnske vestegn.

- Som jeg sagde til spillerne, har vi givet vores liv til fodbold for at spille sådan nogle kampe i sådan en kulisse, og så kan vi simpelthen ikke være bekendt ikke at levere en bedre præstation, siger Thorup.

Særligt præstationen før pausefløjt irriterede cheftræneren.

- Vi spillede naivt, alt for kort og gav Brøndby muligheden for at komme i deres aggressive genpres, som vi ved, de har lagt på deres spil, siger han.

Spillet var ikke specielt kønt, men tempoet var højt, og det var helt bevidst, at Brøndby forsøgte at skrue på det parameter.

- Vi har ikke fordel af stille og rolige kampe, der er ved at gå halvt i stå, eller som man falder i søvn af.

- Hvis vi skal udnytte vores fart, som vi har både på siderne og fremme, er det vigtigt, at der er tempo, omstillinger og overgange i spillet, siger cheftræner Niels Frederiksen.

Brøndby ligger på sjettepladsen i Superligaen, og i toppen led FCK's mesterskabsdrømme et knæk.

FC Midtjylland lykkedes nemlig med at nedlægge Sønderjyske med 3-2.

Emil Frederiksen sendte Sønderjyske på sejrskurs i overtiden, men det unge talent Mads Hansen sendte FCM i ekstase kort efter.

Sejren betyder, at midtjyderne nu har seks point ned til FCK på andenpladsen, og nu tør de godt udnævne sig selv som favoritter til guldet.

- Vores ambition er at vinde, og det er det, vi går efter. At sige alt andet, end at vi er mesterskabsfavoritter, ville være meget defensivt, siger cheftræner Bo Henriksen.

Anfører Erik Sviatchenko holder fortsat lidt igen.

- Vi ser os selv som et af de hold, der skal vinde mesterskabet, og efter min overbevisning vinder vi mesterskabet, men jeg har været i gamet for længe til at turde at sige, at vi er de største favoritter.

I det østjyske rivalopgør mellem Randers FC og AGF trak førstnævnte sig sejrrigt ud. Kronjyderne vandt 1-0 efter et selvmål af Frederik Brandhof og er på tredjepladsen i tabellen - kun et point efter FCK.