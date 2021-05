Sory Kaba scorer her til 1-0 i det seneste opgør mellem FC Midtjylland og Brøndby for fem uger siden. Søndag aften mødes holdene igen - denne gang på Brøndby Stadion.

Brøndby har brug for at bryde FCM-forbandelse i guldkamp

Efter tre nederlag i træk til FC Midtjylland er Brøndby tvunget til sejr søndag for at holde liv i guldkampen.

Nul point i tre kampe.

Det er Brøndbys pauvre udbytte af de foreløbig tre indbyrdes kampe mod FC Midtjylland i denne sæson.

Hvis klubben fra den københavnske vestegn på nogen måde skal holde sig inde i mesterskabskampen, skal nederlagsstimen mod guldkonkurrenten slutte søndag aften, når de to hold mødes på Brøndby Stadion.

Brøndbys cheftræner, Niels Frederiksen, finder dog optimisme i, at alle de bagvedliggende parametre i de tre indbyrdes opgør peger på, at Brøndby burde have fået point med i alle tre tilfælde i stedet for tre etmålsnederlag. Det siger han til Ekstra Bladet.

- Vi har slet ikke fået de resultater, vi fortjente i de tre opgør mod FC Midtjylland. De er dygtige, og jeg anerkender, at de kun går op i at vinde fodboldkampe, men vi har ikke bare været godt med, vi havde fortjent meget mere i de kampe.

- Det handler groft sagt om kvalitet. Vi har haft mange chancer, men ikke scoret på de muligheder, vi har tilspillet os, siger Niels Frederiksen til avisen.

FC Midtjyllands cheftræner er delvist enig med sin trænerkollega. I sæsonens første opgør mellem holdene var Brøndby klart bedst, mener træneren. Til gengæld var de to andre kampe tætte og tippede over til midtjydernes fordel hjemme på MCH Arena, siger han til Herning Folkeblad.

Før søndagens kamp er der fire point mellem de to hold, og der er fire kampe tilbage. Vinder midtjyderne, er afstanden øget til syv point før de sidste tre kampe - og danmarksmesterskabet er i så fald snublende tæt på at blive forsvaret.

Selv om Brian Priske næsten kan lugte guldet, understreger den succesfulde FCM-træner, at intet bliver afgjort uanset udfaldet søndag aften.

- Betydningen af kampen skal lægges væk. Vi skal lægge alle hvis'erne til side. Vi tager til Brøndby for at vinde. Sådan er det også denne gang, ligesom det har været vores mindset hele vejen igennem, siger FCM-træneren til Herning Folkeblad.

Opgøret på Brøndby Stadion går i gang søndag klokken 18. Der vil være op til 8000 tilskuere på tribunerne til topkampen.