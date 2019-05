Brøndby forlænger med omskolet angriber

- I de to og et halvt år jeg har været i Brøndby IF, har vi rykket os rigtig langt, og jeg er glad for at kunne være med til at tage de næste skridt over de kommende fire år.

- Vi skal derop, hvor Brøndby IF fast spiller med om titler, og det er jeg rigtig glad for at skulle være en del af, siger Kevin Mensah.

Han blev købt ind som angriber, men efter han kom tilbage efter en korsbåndsskade, er han blevet omskolet til backpositionen. Han har både dækket positionen i højre og venstre side.

Sportsdirektør Ebbe Sand pointerer, at der "ligger flere ting til grund for at forlænge med Kevin Mensah.

- Selvfølgelig er han en dygtig spiller, der har vist sig at være rigtig god i sin nye rolle som back, men han er også fleksibel og kan hjælpe til på andre pladser, hvis det skulle blive nødvendigt.

- Kevin er også en fantastisk personlighed og har en vigtig rolle i omklædningsrummet, hvor han er en rigtig god rollemodel for de unge spillere, der kommer op i truppen, og dem, der træner med, siger Ebbe Sand.

Kevin Mensah har tidligere spillet i Viborg og Esbjerg.