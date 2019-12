Brøndby forlænger aftalen med reservekeeper

Mads Hermansen har de kommende fire et halv år på plads.

Det 19-årige målmandstalent har netop forlænget kontrakten med Brøndby IF, hvor han er tredjekeeper i superligatruppen.

Det skriver Brøndby på sin hjemmeside.

- Den lange kontrakt giver os god tid til at bringe ham det sidste stykke. Han nærmer sig kraftigt andenkeeper-positionen, og han har virkelig været dygtig i alt det, han har vist.

- Og så handler det for ham om at komme til at slås med (Marvin, red.) Schwäbe om at komme til at spille på Brøndby Stadion, siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen til Brøndbys hjemmeside.

Den unge målmand er også glad for, at han kan blive i klubben.

- Jeg synes, det var rigtig nemt at vælge at blive i Brøndby IF. Vi har lagt en plan sammen om, hvordan mit forløb skal være.

- Jeg føler stor tiltro til mig her i klubben, og jeg er glad for at være her på daglig basis. Så det lå lige til højrebenet, at jeg skulle blive her, siger Mads Hermansen til hjemmesiden.