Brøndby fisker amerikansk talent i Hobro til sommer

Amerikaneren kom til dansk fodbold for tre år siden, da han startede som amatørspiller i Hobro, hvor han først senere blev tilbudt en kontrakt.

- De seneste år i Hobro IK har jeg lært utroligt meget, og jeg er vokset som person og som spiller.

- Jeg glæder mig selvfølgelig til de nye muligheder og oplevelser efter sommer, men lige nu er mit fokus på at slutte denne sæson af så stærkt som muligt, siger Christian Cappis til Hobros hjemmeside.

Sportschefen i Hobro, Jens Hammer Sørensen, fortæller, at der har været interesse for midtbanespilleren fra både danske og udenlandske klubber.

- Det har været vigtigt for os at finde en aftale, der er god for både klub og spiller og med salget til Brøndby IF, har vi netop fundet denne balance.

- Vi er samtidig utroligt stolte af, at vi som klub kan udvikle spillere til toppen af den bedste danske fodboldrække, siger sportschefen.