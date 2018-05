Brøndby fastholder kurs mod DM-guld med 1-1 mod FCK

Brøndby topper mesterskabsspillet med 79 point for 33 kampe, mens FC Midtjylland er nummer to med 73 point for 32 kampe.

Brøndby har en markant bedre målscore end FC Midtjylland, som Brøndby møder 14. maj på hjemmebane i tredjesidste runde.

FCK, der blev det første hold til at tage point fra Brøndby i mesterskabsspillet, er nummer tre med 57 point.

Der var international stemning fra begyndelsen af søndagens kamp i Telia Parken, ikke mindst fra de to holds fans.

Et tykt lag røg lagde sig over banen i de første fem minutter, så det var svært at se noget fra tribunen.

Men efter få minutters spil dukkede Brøndby-kreatøren Hany Mukhtar pludselig frem af tågen. Han spillede bolden ind foran mål, hvor en helt fri Kamil Wilczek scorede til 1-0.

FCK havde logisk nok bolden mest derefter, eftersom værterne skulle jagte en udligning.

Spillemæssigt var kampen ikke helt oppe at ringe i første halvleg. Det blev mest ved de gode intentioner for FCK, og deciderede store chancer var der ikke mange af mod det solidt spillende og godt organiserede Brøndby-hold.

Hjemmeholdets Robert Skov lavede dog en fin soloaktion, hvor Brøndby-målmand Frederik Rønnow måtte i aktion for at parere. Også Viktor Fischer havde en god mulighed, men han afsluttede lige på Rønnow.

Brøndby skabte heller ikke de helt vilde muligheder, men gæsterne lod til at have nogenlunde styr på FCK, selv om værterne havde bolden klart mest.

Men få minutter før pausen sendte FCK's Nicolai Boilesen fra venstre side en aflevering mod bageste stolpe. Her dukkede Pieros Sotiriou op og headede flot bolden i mål til pausestillingen 1-1.

Anden halvleg fik en eksplosiv begyndelse, og inden for de første minutter ramte begge hold stolpen.

FCK-målmand Stephan Andersen var også vaks, da han med en hurtig refleks forhindrede sin egen midterforsvarer Michael Lüftner i at lave selvmål.

Kampen formede sig nu mere som en åben og underholdende slagudveksling. 20 minutter før tid havde Robert Skov en flot solotur, men hans afslutning blev for svag.

Umiddelbart efter skete der noget, der fik de 28.410 tilskuere til at spærre øjnene op.

Brøndby-anfører Johan Larsson sendte fra højre side en hård aflevering ind foran mål.

Kamil Wilczek stod helt fri få meter fra målstregen, men polakken kunne slet ikke få kontrolleret sin afslutning, der i stedet endte i favnen på Stephan Andersen. En kæmpe chance til gæsterne.

Trods stor underholdning blev der ikke scoret yderligere.

Kort før slutfløjtet blev FCK's William Kvist skiftet ind til sin kamp nummer 400 for klubben.