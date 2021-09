Brøndby får nedsat bøde efter baneinvasion ved guldkamp

Brøndbys guldfest i sidste sæson fik et alvorligt efterspil, da fodboldklubben blev tildelt en bøde på 450.000 kroner for en baneinvasion.

Men nu slipper Brøndby en hel del billigere, efter at klubben har fået medhold i en appel.

Det oplyser Fodboldens Appelinstans, som fredag har nedsat bøden til 125.000 kroner. Bøden er nu alene givet for tilskuernes anvendelse af pyroteknik og ikke selve baneinvasionen.

Brøndby skal dermed betale 325.000 kroner mindre i bøde end først besluttet af Fodboldens Disciplinærinstans 11. juni.

Det var i sæsonens sidste superligakamp hjemme mod FC Nordsjælland 24. maj, at fans stormede ind gennem portene til Brøndby Stadion og invaderede banen.

- Fodboldens Appelinstans har fundet, at Brøndby IF ikke kan drages til ansvar for "gate crash" og baneinvasion.

- Der var tale om en helt ekstraordinær situation, hvor åbningen af portene skete efter henvendelse fra politiet, fordi der var risiko for alvorlig personskade uden for Brøndby Stadion.

- Der var mange personer forsamlet uden for Brøndby Stadion, som blev presset op mod portene, lyder det i kendelsen.

I samråd med politiet åbnede Brøndby portene, og det gav et menneskemylder på stadion.

- Da der således uautoriseret kom flere tusinde personer ind på Brøndby Stadion, har Fodboldens Appelinstans fundet, at Brøndby IF heller ikke er ansvarlig for baneinvasionen, der skete efter kampen, skriver instansen.

Brøndby slipper også for en betinget frakendelse af en kamp på hjemmebane i enten Superligaen eller Sydbank Pokalen.

- Brøndby IF skal alene idømmes en bøde på 125.000 kroner for den massive anvendelse af pyrotekniske artikler og har desuden fundet, at Brøndby IF ikke gjorde noget for at få pyroteknikken stoppet, lyder det.

Brøndby vandt kampen over FCN med 2-0 og endte som dansk mester for første gang siden 2005.

Den nedsatte straf er Brøndby tilfreds med, oplyser klubben på sin hjemmeside.