Brøndby er stadig uden sejr efter flot OB-comeback

Både OB og Brøndby fortsatte dog deres pointmæssigt sløje start i 3F Superligaen ved at spille uafgjort i en intens og underholdende kamp.

OB leverede et flot comeback, da klubben i en chancerig affære på Nature Energy Park lørdag aften spillede 2-2 mod Brøndby efter at have været bagud 0-2.

Efter seks kampe er mesterholdet, Brøndby, fortsat uden sejr og ligger nu nummer otte med sine fire point. OB har seks point på syvendepladsen.

Begge klubber kunne igennem kampen notere sig for en masse chancer, og der kunne sagtens have været scoret flere end fire mål, da kampen blev fløjtet af.

Mikael Uhre kom på tavlen to gange for Brøndby før pausen, mens Emmanuel Sabbi og Mart Lieder lavede et mål hver i anden halvleg.

Kampen startede i et højt tempo, og det medførte en del chancer allerede i kampens indledning, hvor Brøndby-angriber Mikael Uhre bragte de blågule i front efter en omstilling.

Herefter fulgte en sand angrebsforestilling fra fynboerne, hvor OB vadede i chancer, men enten var det Brøndbys målmand, Mads Hermansen, eller en forsvarsspiller, der stod i vejen på stregen og forhindrede OB i at komme på tavlen.

Pludselig slog Brøndby dog til igen. Uhre blev igen sendt afsted i en omstilling, og her leverede han en helt formidabel soloaktion, inden han sparkede bolden ind nede i det fjerneste hjørne.

Dermed kunne Brøndby gå til pause med en 2-0-føring.

Chancehavet fortsatte i anden halvleg, hvor kampen fortsat blev spillet i et højt tempo.

Her kunne OB-kantspilleren Emmanuel Sabbi reducere for fynboerne, og det var starten på et flot comeback.

OB fortsatte med at presse på, og det gav åbent hus i modsatte ende, hvor Brøndby var farlig på omstillinger.

Men gæsterne fik aldrig lukket kampen, og til sidst kom forløsningen for OB så, da den indskiftede angriber Mart Lieder bragte balance i regnskabet og fuldendte det imponerende comeback.