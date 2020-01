Brøndby-ejer åbner op for at lukke investorer ind

Onsdag meddelte klubben, at hovedaktionær Jan Bech Andersen havde fornyet sin økonomiske støtteerklæring til klubben, og at han og en anden stor aktionær havde givet tilsagn om at konvertere gæld til aktier ved den kommende emission.

Torsdag har klubben opjusteret sine sportslige målsætninger for de kommende år og udskudt fristen for at skabe balance i regnskabet.

Dermed er der stadig udsigt til, at Jan Bech skal være mæcen for klubben lidt endnu, og som ejer af 54,6 procent af aktierne kan han mere eller mindre bestemme alt.

På det seneste har der været rygter om en mulig interesseret investor, nogle har nævnt energidrikgiganten Red Bull, og Jan Bech Andersen afviser ikke at sælge ud af sin ejerandel.

- Hvis der kommer en strategisk investor med synergier, kigger vi på det, siger han til børsen.dk.

- Ellers gælder det om at skabe et fundament, og så skal vi for alt i verden undgå et scenarie som i 2018, hvor vi havde en for stor trup og hyret nogle spillere, vi ikke kunne sælge. Men det er jeg ret overbevist om, ikke kommer til at ske igen.

Ifølge ham selv har han, siden han købte sig ind i klubben 2013, postet omkring 250-300 millioner kroner i Brøndbys hullede klubkasse.

Han gav onsdag tilsagn om, at det ville han fortsætte med, men hvordan hans ejerandel i klubben skal være i fremtiden, er ikke så vigtigt for ham.

- Best case scenario er, at Brøndby bliver sikret på lang sigt, også på bekostning af min aktiepost. Det kan både være, at jeg øger min ejerandel eller tager den lidt ned, siger Jan Bech Andersen til børsen.dk.

Brøndby indtager øjeblikkeligt fjerdepladsen i 3F Superligaen, men torsdagens selskabsmeddelelse slår fast, at målsætningen hedder top-3, når sæsonen slutter.