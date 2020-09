Artiklen: Brøndby-direktør er uforstående over for restriktioner

Brøndby-direktør er uforstående over for restriktioner

Ole Palmå mener, at klubbens fans har bevist, at de kan samles mange uden risiko for coronaspredning.

Superligaklubben Brøndby er stærkt utilfreds med, at den til den næste hjemmekamp mod Horsens kun må samle 500 personer på stadion.

Det blev en kendsgerning, da regeringen tidligere tirsdag lavede restriktioner på grund af et stigende corona-smittetryk i en række danske kommuner.

- Vi er uforstående og ærgerlige over, at regeringen i dag har valgt at pålægge os voldsomme tilskuerrestriktioner frem til 1. oktober, siger klubbens administrerende direktør, Ole Palmå.

Han henviser til, at klubbens fans har fulgt de udarbejdede protokoller, når der i en periode har været adgang for flere tilskuere til kampene. I søndags havde Brøndby 6775 tilskuere på plads, da FC Nordsjælland blev slået 3-2.

- Vores fans og partnere skal have en kæmpe ros for at have taget de mange nye tiltag til sig for at mindske en eventuel smitterisiko, og vores fans går i dag til fodbold på Brøndby Stadion med en stor ansvarsfølelse over for hinanden og samfundet, og vi er utrolig kede af, at de i dag bliver straffet, siger Palmå.

Han undrer sig over, at ligaen ikke er blevet taget med på råd, inden man tog beslutningen om de nye restriktioner, som i første omgang går ud over FC København og Brøndby.

- Det er vores håb og forventning, at regeringen inden 1. oktober vil indgå i en åben og konstruktiv dialog med Divisionsforeningen, så man får et bredere funderet grundlag at tage så omfattende og ødelæggende beslutninger ud fra.

FCK tager imod Brøndby på søndag, og her må der maksimalt samles 500 personer. Det var ellers planen, at omkring 12.000 tilskuere skulle overvære kampen i Parken.

FCK har nu meldt ud, at man ønsker kampen flyttet til et senere tidspunkt.