Brøndby-direktør afviser sikkerhedsfare på stadion

Det er ikke farligt at gå til fodbold på Brøndby Stadion og opholde sig på fan-tribunen Sydsiden, selv om den ikke er bygget til at klare presset fra 4000 hoppende tilskuere.

Det sker, efter at Eurosport og Politiken søndag kunne fortælle, at trykket fra op mod 4000 tilskuere til en hjemmekamp mod FC København i november 2018 oversteg det tryk, som tribunen er bygget til at bære.

- Man skal ikke være bange (for at stå på Sydsiden, red.). Rambøll (konsulentfirma, red.) har sagt til os, at der på intet tidspunkt har været fare for, at tribunen kunne kollapse, siger Ole Palmå.

Sagen blev belyst søndag i både Eurosport og Politiken. Det skete, efter at Eurosport har søgt aktindsigt i Brøndby Kommune og derigennem har fået adgang til en sikkerhedsvurdering af Sydsiden fra konsulentfirmaet Rambøll.

Politiken er også i besiddelse af sikkerhedsvurderingen, der påviser den overstegne belastning på Sydsiden.

Af sikkerhedsvurderingen fremgår det blandt andet, at et såkaldt udmattelsesbrud kunne være en risiko.

Derfor tog Brøndby i november i 2018 sine forholdsregler med en midlertidig løsning ved at sænke kapaciteten på tribunen med omkring 1800 tilskuere.

Ole Palmå kan ikke oplyse, hvornår en permanent løsning er klar, da Rambøll fortsat arbejder med målinger og undersøgelser.

Eurosports aktindsigt viser dog en mail fra Rambøll til blandt andet Brøndby IF. Her står der, at arbejdet med en permanent løsning på udfordringerne på Sydsiden tidligst forventes at begynde i december i 2020.

- Vores fans' sikkerhed er altoverskyggende, og vi vil aldrig nogensinde gå på kompromis med den. Det er derfor, vi har allieret os med Rambøll, og vi lytter til dem og de anbefalinger, Rambøll kommer med.

- Lige så snart, Rambøll har konklusionerne på sit arbejde, sine test og det løsningsarbejde, de har kigget på, så har vi noget at gå videre med, og så ved vi, hvad vi kan gøre, siger Ole Palmå.

Brøndbys økonomi har i de senere år ikke været bugnende, men det betyder intet for arbejdet med tribunen.

- Det kommer til at koste en del penge, men det er ikke en omkostning. Det er en investering i vores fan-sikkerhed, og det er det vigtigste.

- Det kommer vi ikke til at gå på kompromis med. Det koster, hvad det koster, og så må vi se, hvad løsningen bliver, siger Brøndbys administrerende direktør.