Brøndby deler med de danske mestre i rodet affære

Mens resultatet ikke ændrer det store for de to klubber, så sparkede FCM-angriber Ronnie Schwartz sig alene i front på Superligaens topscorerliste.

Kampen bar præg af, at begge mandskaber ikke havde det store på spil, da Brøndby for nylig glippede sin målsætning om top tre. Med det ene point på kontoen er Brøndby nu to point foran AaB, der er nummer fem og har to kampe igen.

Onsdagens kamp bød på talrige fejl, lavt tempo og dårlige beslutninger, og de chancer, som blev skabt, kom enten på omstillinger eller dødbolde.

Det startede ellers som en medrivende forestilling, hvor Brøndby var mest på bolden. Værterne begik dog flere fejl i omgangen med kuglen, og det kostede efter ni minutter.

En fejl i højre side gjorde, at FCM-kantspilleren Anders Dreyer på fiks vis fandt Schwartz, der sendte bolden i nettet til 1-0. Dermed kom angriberen øverst på Superligaens topscorerliste med sit 18. sæsonmål.

Føringen holdt dog kun få minutter.

En hurtig omstilling havnede hos Brøndby-angriber Simon Hedlund, der sikkert fandt sin angrebsmakker Mikael Uhre, og han styrede sikkert bolden i kassen til 1-1.

Siden fulgte en rodet halvleg med flere tekniske fejl. Begge hold var dog tæt på at score et mål mere hver, da Uhre sendte et forsøg snert forbi FCM-målet, og gæsternes forsvarer Rasmus Nicolaisen headede på overliggeren fra en dødbold.

I anden halvleg fortsatte kampen på svingende vis, og tempoet var ikke i top.

De danske mestre var farligst via sine dødbolde, og sådan en var venstreback Marc Dal Hende tæt på at score på efter en times spil.

Gennem kampen formøblede Brøndby gode muligheder for omstillinger, og den største mulighed smed angriberen Jesper Lindstrøm med 20 minutter igen, da han var for lang tid om at beslutte sig, og dermed blev tacklet, hvorfor kampen endte ved 1-1.

Mod slutningen fik Brøndby-spilleren Kasper Fisker sit sidste indhop til stående ovationer på Brøndby Stadion, inden han forlader klubben efter sæsonen.