Brøndby deler med Randers og misser førstepladsen

Det betyder, at Brøndby fortsat er toer med et enkelt point op til FC Midtjylland, der overraskende tabte 0-2 til Lyngby tidligere torsdag.

Brøndby missede torsdag aften muligheden for at spille sig op på 3F Superligaens førsteplads, da det blev 0-0 hjemme mod Randers.

Et velorganiseret og afklaret Randers-mandskab dominerede, skabte store chancer og holdt Brøndby fuldstændig fra fadet i første halvleg, men efter pausen kom værterne mere i gang.

Brøndby skiftede system til at spille med fire i bagkæden, spillede hurtigere og fik kombinationerne til at flyde, men begge hold skød i sidste ende med løst krudt.

Randers er nu uden sejr i de seneste fem superligakampe, men kronjyderne er stadig på femtepladsen med tre point ned til top-6-skillelinjen.

Der resterer tre kampe i grundspillet.

Et skadesplaget Randers-hold havde hele seks udskiftninger i startopstillingen, men gik på trods af det optimistisk til værks.

Kronjyderne forsvarede sig kompakt og gav derfor ikke Brøndby bagrum at løbe i, og da værterne generelt spillede for langsomt, lykkedes det sjældent at spille i mellemrummet og få de offensive profiler retvendt.

Med et godt pres og hurtige omstillinger overtog Randers kontrollen og skabte en række store muligheder, men en velspillende Marvin Schwäbe tog fra i hjemmeholdets mål.

Brøndby fik det slet ikke til at fungere før pausen og foretog derfor tre udskiftninger fra anden halvlegs start.

Det gav debut til 19-årige Oskar Fallenius, som var tæt på en drømmestart, men svenskeren sendte bolden tæt forbi mål i 53. minut.

Brøndby skabte de største chancer mod slutningen af kampen, men da stolpen stod i vejen for offensivprofilen Jesper Lindstrøm et kvarter før tid, endte det, som det startede - 0-0.