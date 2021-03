Brøndby deler med AGF i taktisk præget topkamp

Resultatet betyder, at Brøndby på førstepladsen går ind i mesterskabsspillet med to point ned til FC Midtjylland, mens AGF har fem point op til midtjyderne på andenpladsen.

Det blev til 1-1 mellem Brøndby og AGF, da ingen af holdene for alvor lykkedes med at tiltvinge sig overtaget i kampen og skabe de chancer, som skulle til for at tippe opgøret til en sejr.

Superligaens to topscorere, AGF's Patrick Mortensen og Brøndbys Mikael Uhre, scorede et mål hver, og er således begge på 13 mål i sæsonen.

De to hold gik ganske forsigtigt til værks og lod til at have stor respekt for hinanden. Derfor blev det en meget afventende og taktisk præget indledning, hvor ingen af holdene tog de chancer, der skulle til for at skabe de store muligheder.

Det betød dog ikke, at der ikke var nerve og intensitet i opgøret.

Der var masser af dueller og kampe om andenboldene, hvilket blandt andet betød, at Brøndbys Peter Bjur måtte lade sig udskifte efter en hård tackling midt i første halvleg.

Gæsterne fik sat sig mere på spillet midt i halvlegen, og efter 35 minutter kunne angriber Patrick Mortensen bringe AGF på 1-0, da han på sikker vis omsatte et straffespark.

Men Brøndby svarede lynhurtigt igen på et af holdets farlige kontrastød, da angriber Simon Hedlund blev sendt afsted.

Han fandt målfarlige Mikael Uhre foran mål, og så stod kampen 1-1 efter 36 minutter, mens Uhre og Mortensen atter var lige på topscorerlisten med 13 mål hver.

Det skulle ikke blive til flere mål i første halvleg, og efter pausen var det som om, at kampbilledet genstartede.

Holdene var atter forsigtige, og duellerne midt på banen var det, der prægede spillet.

Derfor kom halvlegens største chance da også fra en dødbold, da AGF's Patrick Mortensen var tæt på sit andet mål efter 64 minutter. Til hans uheld var Brøndbys Anthony Jung klar på målstregen og afværgede.

Det virkede til slut til, at holdene var tilfredse med at dele i porten, og således endte det 1-1.