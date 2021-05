Brøndby-boss før matchbold: Nu er drengene modne

Trods straffespark begået i hver af de sidste fire kampe og udvisninger i de seneste to mener Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, dog, at holdet i den meriterende sejr torsdag aften mod AGF på 2-1 viste modenhed.

En modenhed, som ifølge ham er vigtig i afgørende situationer, som de blå-gule befinder sig i lige nu.

- Vi har jo haft mulighederne undervejs, men der har været nogle afgørende episoder, og så har vi ikke fået gjort det færdigt. Så har vi stået tilbage med en lortefornemmelse.

- Mod AGF så vi noget andet. Her så vi et hold, som var modent hele vejen igennem, og med en mand i undertal var vi stadig et sejt hold at spille imod.

- Så jeg tror egentlig, at drengene har fået bygget forståelsen op for, hvordan man i de her situationer tager vare på kritiske situationer, siger sportschefen.

Brøndby har nu 58 point og skal spille hjemme mod FC Nordsjælland på mandag, hvor det ene points forspring til FC Midtjylland skal forsvares.

Derfor tror Niels Frederiksen også mere på guldet nu, end han gjorde før torsdagens sejr, som han kalder enestående.

- Jeg er meget, meget imponeret over det, som spillerne leverede derude. Der var så mange ting, som gik imod os, og derfor synes jeg, det var en enestående præstation.

- Nu er det i vores egne hænder, og derfor tror jeg også meget mere på guldet nu. Vi skal dog stadig være klar mod et Nordsjælland-hold, som har været gode i slutspillet, siger han om modstanderen, som Brøndby ikke har tabt til de seneste 14 indbyrdes opgør i Superligaen.

Frederiksen er dog ikke i tvivl om, at Brøndby skal forsøge at spille kampen som alle andre, selv om han lige vil tage en ekstra snak med spillerne.

- Vi skal gribe den an, som vi plejer. Det vil sige, vi skal forberede os, som vi plejer, og spille dem som altid. Det skal ikke adskille sig fra andre kampe.

- Der kommer ikke til at være ekstra opsyn med spillerne, men vi tager nogle snakke med dem, om at de ikke skal bruge krudt på alle de skriverier, der måtte komme frem mod mandag, siger cheftræneren.

Superligatopscorer Mikael Uhre mener, at Brøndby-spillerne allerede torsdag viste, at de har styr på tankerne i de store kampe.

- Jeg synes jo egentlig, at vi har vist det nu. Der har måske været brug for, at vi spiller lidt mere simpelt, og det er nok det, der er brug for i de her kampe, siger topscoreren, som scorede begge Brøndbys mål mod AGF og nu er på 19 sæsontræffere.

Brøndbys afgørende guldkamp spilles mandag 17.00. Samme tid skal FC Midtjylland forsøge at lægge pres på Brøndby, når midtjyderne tager imod AGF.