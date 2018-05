Brøndby-boss: Vi skal kysse al modstand lige i panden

Det endte i denne sæson med DM-sølv for Brøndby, der længe lå til at vinde guldet.

- Det er der, hvor man kysser al modstand lige i panden og siger, at det er det, der gør, at jeg får en chance for at øve mit vindergen.

- For det starter med at overvinde noget, siger Troels Bech til klubbens hjemmeside.

Han mener, at Brøndby generelt har gjort store fremskridt og henviser til de fire sejre over FC København og fire sejre over FCM, hvis man tæller pokalkampe med. Brøndby vandt også pokalturneringen.

I de sidste fire kampe i Superligaen spillede Brøndby dog uafgjort mod FCK og tabte til FCM. Det blev også til uafgjorte kampe mod AC Horsens og AaB, og de resultater kostede mesterskabet.

- Alle, der vil være vindere, skal starte med at have noget at overvinde. Alle kan vinde, når man har medvind på cykelstien, og tingene bare flasker sig.

- Det er der, hvor der faktisk er et eller andet, man først lige skal håndtere og overkomme, at man bliver en rigtig vinder, mener Troels Bech.

- Det kan være alt lige fra den nogen gange uheldige dommer til den nogen gange ærgerlige aflevering eller bold.

- Det kan også være at acceptere, at vi gjorde alt rigtigt i et helt år minus de sidste par dage af en sæson, siger han.

I den kommende sæson har Brøndby hentet forstærkninger i form af Mikael Uhre, Björn Kopplin og Jens Martin Gammelby.