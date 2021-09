Brøndby-bomber drømmer sig ud: Måske ved at være tid

Det ses ofte, at Superligaens topscorer bliver solgt efter en succesfuld sæson, men sådan er det hidtil ikke gået for sidste sæsons målkonge.

- Selvfølgelig har jeg et ønske om at prøve mig af i udlandet. Det er ikke nogen hemmelighed, siger Uhre og erkender, at det måske snart er ved at være tid.

- Ja, det kan godt være. Det kommer an på, om der er den rigtige pakke, for det skal ikke bare være for at komme ud. Jeg håber, jeg kan blive ved med at bygge på og forhåbentlig tage det næste skridt.

Med titlen som superligatopscorer med 19 mål og dansk mester med Brøndby var Mikael Uhre ikke fri for interesse fra udlandet i sommerens transfervindue, men det helt rigtige dukkede ikke op, indikerer han.

- Vi snakker meget om pakken. Der var måske nogle økonomiske vilkår, der var attraktive, men jeg håbede på, at der ville komme noget lidt bedre sportsligt, og så var der selvfølgelig også noget, der blev afvist, fortæller Uhre med henvisning til, at Brøndby takkede nej.

Mikael Uhres nuværende kontrakt udløber ved udgangen af næste år, og selvom han på nuværende tidspunkt ikke er i dialog med Brøndby om en forlængelse, vil han ikke lukke døren for, at det kan ende sådan.

- Jeg vil aldrig afvise noget. Brøndby er en fantastisk klub, hvor jeg er glad. Min kone er utroligt glad for at bo her, og vi venter os en lille pige.

- Jeg vil som sagt aldrig afvise noget, men jeg håber på at kunne komme til udlandet, og det er nok den chance, jeg får nu, hvis det er.

Teoretisk set er der stadig mulighed for, at spillere kan skifte klub nu, men det er kun til eksotiske destinationer såsom Qatar, hvor transfervinduet stadig er åbent. De europæiske vinduer åbner først igen til vinter.

Mikael Uhre scorede søndag aften to gange i Brøndbys 2-1-sejr over AaB, og cheftræner Niels Frederiksen glæder sig over stadig at have topscoreren til rådighed.

- Vi er glade for at have Mikael, som er en dygtig spiller. Lige nu er han den, der scorer langt hovedparten af vores mål, så det er jeg rigtig glad for. Jeg er dog også sikker på, at hvis Mikael ikke havde været her, havde vi fundet noget andet til at erstatte ham.

- Men Mikael er her, og det er vi glade for. Han scorer mål og betyder rigtig meget for os, siger Niels Frederiksen.

Mikael Uhre kom til Brøndby fra Sønderjyske i 2018 og står i 111 kampe noteret for 42 træffere i den blågule trøje.