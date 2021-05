Brøndbys Morten Frendrup ærgrede sig efter at have fået rødt kort af dommer Sandi Putros i superligakampen ude mod AGF. Trods det røde kort vandt Brøndby opgøret og har nu en stor fordel i mesterskabsstriden.

Brøndby besejrer AGF og sikrer sig matchbold i guldkamp

Brøndby er nummer et i Superligaen før sidste runde, efter at holdet trods en udvisning vandt 2-1 over AGF.