Brøndby-back: Nye forsvarsspillere er ikke en undskyldning

De to spillere i midterforsvaret, Sigurd Rosted og Andreas Maxsø, har begge været i klubben under en måned, mens højrebacken Johan Larsson er kommet tilbage efter et halvt år væk fra den københavnske vestegn.

Ifølge netop Larsson tager det tid for de nye spillere at få det til at klikke på banen, men det er ikke en undskyldning for at underpræstere.

- Det tager altid tid at få spillet et forsvar sammen, men det er ikke en undskyldning at sige, at vi alle er nye, siger svenskeren.

- Vi har alle spillet fodbold i mange år. Vi skal have bedre styr på det, end vi havde imod Esbjerg.

- Forhåbentlig var kampen mod Esbjerg et bundniveau, som ikke gentager sig i denne sæson.

Brøndby er sammen med FC Nordsjælland de to hold i den nuværende top-6, der har lukket flest mål ind. Hele 16 mål har Brøndby indkasseret i de første ti spillerunder, og det er ifølge Brøndby-træner Niels Frederiksen ikke godt nok.

- Vi har lukket for mange mål ind. Defensiven skulle gerne blive bedre, og vi arbejder hele tiden på det, siger Niels Frederiksen.

- Det skal ikke være en undskyldning, at der er nye folk i forsvaret.

Selv om han anerkender de defensive problemer, påpeger han samtidig, at det har set godt ud i den anden ende af banen.

- Man skal også huske på, at vi var ligaens mest scorende hold inden den her runde.

- Så vi har en masse offensive kvaliteter. Mod Esbjerg fik vi bare overhovedet ikke skabt de chancer, som vi skulle skabe.