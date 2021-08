Brøndby-assistent bliver ny dansk U21-landstræner

Jesper Sørensen forlader Brøndbys trænerbænk for at blive landstræner for de danske U21-herrer.

Brøndbys assistenttræner Jesper Sørensen forlader klubben for at overtage posten som U21-landstræner for Danmark.

Det skriver Brøndby på sin hjemmeside.

Der bliver dog tale om en blød overgang, da Jesper Sørensen forbliver en del af Brøndbys trænerteam resten af året, inden han efter planen fra januar 2022 dedikerer sig fuldt ud til landstrænerjobbet.

- Jeg har altid haft en stor interesse for de danske landshold. Jeg har jo været så heldig selv at spille på mange af dem og har altid følt en kæmpe ære i at repræsentere Danmark, siger han til Dansk Boldspil Unions (DBU) hjemmeside.

Jobbet som U21-landstræner blev ledigt, da spanske Albert Capellas takkede ja til et tilbud fra FC Barcelona om en trænerrolle tilbage i juni.

Jesper Sørensen har de seneste sæsoner været assistenttræner for Niels Frederiksen i Brøndby og var med til at sikre det danske mesterskab i sidste sæson.

- Nu har jeg fået mulighed for at prøve kræfter med jobbet som U21-landstræner, og selv om jobbet i Brøndby er utroligt givende, og jeg føler, at jeg har bidraget til klubbens sportslige udvikling, så er dette en mulighed, jeg gerne vil forfølge, siger han til klubbens hjemmeside.

DBU's talentudviklingschef, Flemming Berg, fortæller til dbu.dk, at den 48-årige træner har været i kikkerten hos forbundet i noget tid.

- Vi har gennem længere tid fulgt Jesper som træner med henblik på at tilknytte ham i forskellige roller på vores U-landshold.

- Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi nu i dialog med Brøndby er lykkedes med at få ham som træner for vores U21-landshold, lyder det fra Berg.

Han skal allerede hurtigt i det rød-hvide arbejdstøj. I næste uge skal truppen udtages til de kommende to U21-landskampe, som afvikles om et par uger.

Først gælder det en testkamp mod Grækenland på hjemmebane, inden turen går til Kasakhstan for at spille EM-kvalifikationskamp.