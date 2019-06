Brøndby ansætter Niels Frederiksen som ny cheftræner

Dagen efter Danmarks sidste kamp ved EM overtager Niels Frederiksen stillingen i Brøndby, lyder det i klubbens meddelelse.

Fodboldtræneren har fået en kontrakt, der løber frem til sommeren 2021.

Han overtager et hold, der endte som nummer fire i Superligaens mesterskabsslutspil og i maj tabte pokalfinalen til FC Midtjylland.

Det lykkedes dog alligevel Brøndby at sikre sig europæisk deltagelse, da klubben fredag besejrede Randers 4-2 efter at have været bagud 0-2 i anden halvleg.

Det skete under klubbens midlertidige cheftræner, Martin Retov, der tog over, efter at tyske Alexander Zorniger blev fyret i februar.

Men Retov får altså ikke vekslet sin midlertidige aftale til en permanent en af slagsen. I stedet hives Niels Frederiksen ind til stor glæde for sportsdirektør Ebbe Sand.

- I Niels har vi fundet den cheftræner, som vi mener, er den helt rette til at stå i spidsen for Superliga-truppen og favne de sportslige mål, vi som klub har sat os for de kommende sæsoner og som samtidig kan favne de ambitioner, vi har på vegne af klubbens mange talenter i Brøndby Masterclass.

- Vi har været grundige og brugt den tid, der skulle til. Jeg ved, at Niels brænder for at komme i gang med opgaven, og derfor er vi også rigtig glade for, at vi i dag kan præsentere Niels som vores kommende cheftræner, siger Ebbe Sand til Brøndbys hjemmeside.

Niels Frederiksen har tidligere været træner for superligaklubberne Lyngby og Esbjerg. I 2015 overtog han posten som cheftræner for U21-landsholdet og har stået i spidsen for de danske talenter under OL i 2016 og EM i 2017.

Martin Retov og Jesper Sørensen bliver assistenttrænere i klubben.