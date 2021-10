Brøndby-angriber: Skarpheden manglede

Brøndby havde flere muligheder for at score mod Rangers i Europe League-kampen torsdag i Glasgow, men selv de største chancer formåede det danske hold ikke at udnytte.

- Vi skal score på vores chancer. Jeg havde i hvert fald en selv, som jeg alle dage skal score på. Men sådan er det jo nogle gange, siger Uhre til TV 2 Sport efter opgøret.

- Jeg hæfter mig mere ved, at jeg rent faktisk kommer frem til chancer og stadig tror på, at målet kan komme, og det skal jeg bare blive ved med. Nogle gange sparker man forbi mål, og det skal man også være stor nok til.

Jens Martin Gammelby og Andrija Pavlovic kunne også ærgre sig over ikke at forvandle gode målchancer til en scoring.

Randers var også i international aktion torsdag på udebane mod tjekkiske Jablonec i Conference League.

Og selv om Randers først fik udlignet til 2-2 i det 90. minut, så ærgrer Vito Hammershøj-Mistrati sig over, at det ikke lykkedes at rejse hjem med tre point.

Det siger Randers-profilen til TV 2 Sport

- De var okay på omstillinger, men ellers synes jeg, at vi var noget bedre, end de var, så jeg står faktisk her og er lidt skuffet.

Hammershøy-Mistrati mener blandt andet, at Randers havde mere kvalitet og også ville mere i kampen.

- Jeg synes, at vi har langt mere kvalitet, end de har. Og vi er ganske vist bagud to gange i løbet af kampen, så det er lidt mærkeligt at sige, at vi er bedre end dem. Jeg synes bare, at vi vil lidt mere på banen, end de vil.