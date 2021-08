Brøndby-anfører: Det bliver magisk foran vores fans

Kampen er den anden af to i playoffrunden om at komme i Champions Leagues gruppespil. Det østrigske fodboldhold vandt den første kamp knebent med 2-1.

- Vi kommer til at spille på hjemmebane foran Brøndbys fans. Det bliver magisk. Fansene er kendt for at sætte en rigtig høj standard, og det ser jeg frem til. Det bliver en fed kamp, siger Maxsø.

Salzburg kontrollerede den første kamp i stort set samtlige minutter, men det var først på et mål i overtiden, at sejren blev sikret.

Andreas Maxsø og holdkammeraterne i Brøndby fik meget at lave rent defensivt, og igen onsdag skal forsvaret være på plads.

- Vi forsvarede os rigtigt meget. Hele holdet lærte, at det går hurtigt. Man skal være oppe på tæerne, for ellers skaber de mange chancer.

- I sidste ende handler det om at være klar og spille vores chance, siger Andreas Maxsø.

Brøndbys cheftræner, Niels Frederiksen, håber på, at holdet vil være i stand til at spille mere offensivt, uden at det giver for mange huller bagude.

- Der er nogle ting, der bliver anderledes i forhold til den måde, vi griber kampen an på. Det er på vores hjemmebane og foran vores egne fans. Der bliver et andet tryk på Salzburg, end der var dernede.

- Dernede var der tryk på os, nu bliver der tryk på dem. Vi får et publikum i ryggen, som vil drive os mere frem ad banen, siger Niels Frederiksen.

Brøndbys kamp mod Salzburg fløjtes i gang onsdag klokken 21.