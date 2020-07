Brølstærk forsvarer følger Esbjerg ned i 1. division

Den 35-årige jamaicaner har forlænget sin kontrakt med Esbjerg for det kommende år.

- Austin har igennem flere sæsoner vist sig som en utrolig vigtig spiller for os først og fremmest på grund af sin professionelle indstilling og tilgang til både træning og kamp, siger sportschef Jimmi Nagel Jacobsen til klubbens hjemmeside.

- Derfor har det været af høj prioritet at få lavet en ny aftale med "Rudy", da han er udset til at få en nøglerolle for os, siger sportschefen.

Rodolph Austin kom til Esbjerg i sommeren 2017 fra Brøndby. Han har siden hen spillet 76 kampe for den vestjyske klub.

Det er anden gang, at Austin skal prøve kræfter med landets næstbedste fodboldrække.

I 2017/18-sæsonen spillede Esbjerg også i 1. division, men holdet rykkede op og overraskede i sidste sæson de fleste ved at vinde bronze.

Det er dog for nylig blevet afgjort, at Esbjerg rykker ud af Superligaen i denne sæson sammen med Silkeborg og Lyngby eller Hobro.