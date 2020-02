Brølende gult monster venter Tuchel og PSG

Det er bare ikke sket endnu trods spillerindkøb for flere milliarder, siden Qatar Sports Investments købte klubben i 2011.

Paris Saint-Germain har store ambitioner om at nå langt og helst vinde Champions League.

PSG nåede frem til kvartfinalen i Champions League i fire sæsoner i træk fra 2013 til 2016, mens ottendedelsfinalen har været endestation i de seneste tre år.

Tirsdag aften venter endnu en ottendedelsfinale i Champions League ude mod tyske Borussia Dortmund.

Det er en klub, PSG-træner Thomas Tuchel kender, da han var træner i Dortmund fra 2015 til 2017.

Tuchel har forholdt sig til PSG's manglende evne til at holde solide føringer fra den første kamp i knockoutfasen i turneringen.

Især 1-6-nederlaget ude til Barcelona i 2017 - efter PSG-sejr på 4-0 hjemme - står som et mareridt for pariserklubben. Det skete dog før Tuchels ansættelse i PSG.

Men så sent som i sidste sæson smed PSG under Tuchel en føring på 2-0 fra den første kamp mod Manchester United og tabte 1-3 i returen i Paris.

Før kampen i Dortmund tager Tuchel det hele med et selvironisk smil.

- Den første kamp har aldrig været et problem for os. Men temaet vil uundgåeligt vende tilbage til os før returkampen, siger Tuchel til Die Welt.

- Jeg sagde allerede efter det uheldige nederlag til Manchester United sidste år, at forhåbentlig vil vi komme i den samme situation igen.

- For så ville det betyde, at vi kom videre fra gruppespillet. Og her er vi igen, siger Tuchel.

Fortidens fejl er ikke det eneste monster, Tuchel og PSG skal slås med i Dortmund, hvor sydtribunen Die Gelbe Wand (den gule mur, red.) er kendt som en frygtindgydende kulisse.

- Hvis du er modstander, så knuser det dig.

- Men hvis du har den støtte bag din ryg som keeper, så er det en fantastisk følelse, som den tidligere Dortmund-keeper Roman Weidenfeller engang sagde.

Også det tager Tuchel afslappet.

- Vi har nogle gutter, der er vant til at spille på stadioner af den kaliber, og jeg stoler på, at de ligeledes kan spille op til deres bedste på den scene.

- Jeg kender udmærket til den energi, der venter os, siger Tuchel.

Johnny Rotten, forsanger i det britiske punkband The Sex Pistols, har også fremhævet Dortmunds hjemmepublikum.

- Bare se på den sydlige tribune i Dortmund. De står alle op, synger og laver sådan en larm, at tribunen minder om et enormt brølende monster. Det er fantastisk, siger Rotten.

I tirsdagens anden ottendedelsfinale tager Atlético Madrid imod Liverpool, der vandt Champions League i sidste sæson. Begge kampe begynder tirsdag klokken 21.