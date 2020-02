Brødrene Landin snupper første billet til CL-kvartfinale

Sejren betyder, at Kiel med 20 point ikke længere kan hentes på førstepladsen af nummer to Veszprém, der har 16 point, inden de to sidste runder, da tyskerne er bedst indbyrdes.

Vinderne af gruppe A og B stryger direkte i kvartfinalerne, mens de øvrige avancerende hold går videre til ottendedelsfinalerne.

Derfor var Kiel-jublen stor, da den knebne sejr var hjemme. Kiel førte med 29-26, da kampen gik ind i sine sidste otte minutter, men derfra scorede tyskerne ikke en eneste gang.

Ungarerne havde dog også svært ved at score i slutfasen, og Kiel-keeper Niklas Landin snuppede det sidste forsøg i sidste sekund, da Veszprém i det sidste angreb jagtede udligningen.

Magnus Landin blev noteret for én scoring. Det samme blev Rasmus Lauge for gæsterne.