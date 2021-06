Britisk veteran og amerikansk underdog tager føring i US Open

Den britiske golfveteran Richard Bland og amerikaneren Russell Henley må begge have knebet sig en ekstra gang i armen, da de natten til lørdag dansk tid gik i klubhuset efter anden runde af US Open.

Og man kan roligt sige, at der er tale om to underdogs.

Englænderen og amerikaneren ligger henholdsvis nummer 115 og nummer 63 på verdensranglisten.

32-årige Russell Henley har ikke vundet en turnering på PGA-touren siden 2017 og er aldrig sluttet i top-10 ved en major, mens 48-årige Richard Bland først i sidste måned vandt sin første og hidtil eneste sejr på mændenes European Tour i en over 25 år lang karriere.

Derfor er man også undskyldt, hvis deres navne ikke vækker genklang. De to har knapt hørt om hinanden, afslører Henley efter fredagens anden runde.

- Jeg ved, at han vandt en turnering tidligere på året. Det var vist hans første sejr på European Tour. Ud over det ved jeg intet om ham, og jeg er sikker på, at han heller ikke ved noget om mig, siger Henley ifølge nyhedsbureauet AFP.

Særligt Richard Bland imponerede på andendagen af US Open, hvor han gik de 18 huller i San Diego i bare fire slag under par, hvilket var en af de bedste runder på dagen.

Russell Henley, der førte turneringen alene efter første runde, leverede en stabil anden runde i et enkelt slag under par.

De to er et enkelt slag foran blandt andre sydafrikanske Louis Oosthuizen på andenpladsen, mens verdensranglistens nummer tre, John Rahm, også er blandt de forreste i feltet to slag efter de to førende spillere.

Ingen danskere deltager i turneringen, der er årets tredje golfmajor.