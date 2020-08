Britisk topgymnast: Vi behandles som et stykke kød

- Jeg vil helt klart betegne det som en overgrebskultur, og jeg har levet og åndet den gennem 20 år, siger han i et interview med BBC.

Den britiske topgymnast Nile Wilson har ikke meget til overs for den kultur, som præger sporten.

Nile Wilson er langtfra den første britiske gymnast, som kommer med den slags beskyldninger.

Men han er den mest fremtrædende mandlige gymnast, fordi han blev den første brite til at vinde en OL-medalje i barre. Det skete i 2016 i Rio de Janeiro, hvor han fik bronze.

- Det er følelsesmæssig manipulation. Jeg har i hvert fald oplevet at blive presset fysisk ud over smertegrænsen. Gymnasterne bliver efter min mening stadig behandlet som et stykke kød, siger han.

At gymnasterne accepterer det, forklarer han med jagten på medaljer hos alle involverede - gymnasterne, forbundet og trænerne.

- At vinde for enhver pris, kalder han det.

- Jeg tror, at det var en træningsmetode, hvor vi følte, hvordan det er at leve i frygt. Hvis du ikke præsterer, får det konsekvenser.

Den 24-årige Wilson fortæller, at det er med visse bange anelser, at han står offentligt frem med sin kritik, fordi det muligvis kan koste ham udtagelse til OL i Tokyo næste sommer, hvor han ifølge BBC er et af de største britiske medaljehåb.

British Gymnastics siger i en meddelelse, at uanset, hvilket niveau der er tale om, er det utilgiveligt, hvis atleter ikke behandles ordentligt.

Forbundet meddelte i juli, at det vil iværksætte en uafhængig undersøgelse af beskyldninger fra gymnaster om, at de bliver udsat for urimelig behandling.