Britisk parlament kræver svar efter finalekaos til EM

Flere tilskuere uden billetter stormede ind på stadion og fik adgang til finalen mellem England og Italien, og det store kaos endte med, at der blev begået vold på og uden for stadion.

Englands Fodboldforbund (FA) bliver nu afkrævet et svar omkring det voldelige kaos under søndagens EM-finale på Wembley.

Nu beder det britiske parlament om en udredning.

Formanden for udvalget The Commons Digital, Culture, Media and Sports Committee, Julian Knight, har onsdag skrevet til FA's direktør, Mark Bullingham, for at få en forklaring.

- Jeg er chokeret og rystet over den vold, man så på Wembley under søndagens finale.

- Den slags kulturelt vigtige begivenheder har til formål at inspirere den næste generation, men ikke skabe beretninger om børn, der er rædselsslagne, siger Julian Knight.

Ifølge udvalgsformanden så er der noget, der tyder på, at FA ikke har forberedt sig på tilskuerballaden på Wembley.

- Vi er bekymrede om, hvorvidt man har forberedt sig tilstrækkeligt til begivenheden og bedt om hurtigt svar fra FA. Hvilke planer havde man for at hindre folk i at storme ind på stadion?

- Vi og befolkningen har krav på at vide, hvad der gik galt, og hvordan FA har planer om at skabe sikkerhed for folk i fremtiden, siger Knight.

Flere danske fans har også klaget over trusler fra engelske tilskuere under semifinalen mellem Danmark og England. Også den kamp blev spillet på Wembley.

Italien endte som europamester efter en finalesejr over England efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence.